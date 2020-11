Les Pays-Bas et l’Espagne partagent, le Portugal et l’Italie s’imposent facilement

A Florence, l’Italie a pris la mesure de l’Estonie (4-0). Vincenzo Grifo (14e) et Federico Bernardeschi (27e)ont lancé la Squadra Azzurra sur deux tirs à distance, ce qui n’était plus arrivé depuis le match contre l’Arménie en novembre 2019. En seconde période, les Italiens ont transformé deux penalties par Grifo (75e) et Riccardo Orsolini (85e).

Sergio Canales a ouvert la marque pour les Espagnols (19e, 0-1) et Donny van de Beek à égalisé pour les Oranje (47e, 1-1). L’Allemagne s’est imposée de justesse face à la Tchéquie (1-0). L’attaquant de Benfica Gian Luca Waldschmidt (13e) a inscrit l’unique but de la rencontre. Titulaire chez les battus, Michael Krmencik (Club de Bruges) a été remplacé à la mi-temps. L’Italie et le Portugal ont profité de la faiblesse de leurs adversaires pour réussir des cartons.

Le Luxembourg s’est incliné 0-3 face à l’Autriche. Chez les Grands Ducaux, Anthony Moris (Union Saint-Gilloise) a joué tout le match et Laurent Jans (Standard) est monté au jeu (49e). Chez les vainqueurs, Peter Zulj (Anderlecht) et Raphael Holzhauser (Beerschot) étaient titulaires. Le milieu bruxellois a été averti (31e) et l’attaquant anversois a été remplacé (81e). Gernot Trauner (62e, 0-1), Adrian Grbic (82e, 0-2) et Philipp Wiesinger (9e+4) ont signé le triplé.

Le Portugal n’a pas eu besoin de Cristiano Ronaldo à temps plein pour faire la différence face à Andorre (7-0). Pedro Neto (8e) et Paulinho (29e) ont assuré en première période. A la mi-temps, Ronaldo a remplacé Neto (46e) et a donné à Renato Sanches le ballon du 3-0 (56e). Paulinho a signé un doublé (61e) et le défenseur andorran Emili Garcia a trompé son gardien (76e, 5-0). Ronaldo se devait d’inscrire son but (85e) et Joao Felix a clôturé le compte (88e, 7-0).