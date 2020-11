Dodi Lukebakio ravi d’avoir disputé son premier match avec les Diables contre la Suisse (2-1): «C’est un grand jour, je ne l’oublierai jamais»

Première apparition, et première titularisation pour Dodi Lukebakio avec la Belgique ce mercredi, lors de la victoire face à la Suisse. « C’était un grand jour pour moi, je ne l’oublierai jamais. Je suis très fier d’avoir pu jouer pour l’équipe nationale, c’est un plaisir pour moi de jouer avec la Belgique, et j’espère que ce n’est que le commencement de grandes choses », s’est-il réjoui au micro d’RTL Sport au terme de la rencontre.

Lorsqu’on lui demande ce que ça lui fait d’être en contact avec les meilleurs joueurs de la sélection, l’ancien anderlechtois ne mâche pas ses mots : « J’apprends beaucoup tous les jours avec eux. J’essaye de mettre tout ça en pratique quand je rentre dans mon club en Allemagne. Ce n’est que du bénéfice et j’espère apprendre beaucoup. »

Interrogé enfin sur sa performance, Lukebakio ne s’est pas emballé, mais a tout de même affiché ses ambitions pour l’avenir : « Ce n’est pas à moi d’en juger. Je pense que mon match était correct même si j’aurais pu faire mieux. Mais j’ai tout donné et je me suis battu. J’espère maintenant commencer à marquer dans les prochains matches. Mon but, c’est de gagner ma place, et je ferai tout pour être à l’Euro. »