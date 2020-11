Youri Tielemans loue le doublé victorieux de Michy Batshuayi face à la Suisse (2-1): «Il est très efficace comme attaquant»

Sur le banc pour débuter la rencontre, Youri Tielemans est rentré sur la pelouse en début de deuxième période alors que les Diables étaient menés 0-1. Quelques instants plus tard, il délivrait un assist pour Michy Batshuayi, et permettait aux Diables de relancer la rencontre pour finalement s’imposer.

« Michy est très efficace comme attaquant. Dès qu’il a le ballon dans le grand rectangle, il tente sa chance. Parfois, c’est positif, parfois c’est négatif. Ce soir, cela a été positif avec ses deux buts. Sa soirée n’a pas été simple comme pour d’autres joueurs de l’équipe. Il a beaucoup travaillé pour l’équipe et a essayé d’aider au maximum ses coéquipiers », a souligné Tielemans.

« Le match n’a pas été facile mais il ne faut pas oublier le contexte d’un amical avec de nombreux changements dans l’équipe et de nombreux joueurs qui n’avaient jamais joué ensemble avant la Suisse. On n’a eu que deux entraînements pour trouver nos marques ensemble. Durant la première période, il faut souvent s’habituer aux autres et trouver ses repères. Ce qui est positif, c’est qu’on est très bien ressorti du vestiaire après la pause et on a été très réaliste dans le rectangle adverse. Simon Mignolet a également fait son boulot dès qu’on a mené au score », a-t-il ensuite conclu, au terme de la rencontre.

Nacer Chadli s’est lui aussi exprimé après le match, notamment sur la prestation des Diables, mais aussi sur son adaptation en Turquie : « Mes débuts avec Basaksehir ont été freinés par ma blessure, ce qui m’a fait manquer sept matches de championnat et trois de Ligue des champions. Forcément, même si j’ai pu rejouer 10 minutes le week-end passé en Turquie et 60 minutes ici avec les Diables, je manque de rythme. Après, retrouver l’équipe m’a fait énormément plaisir, peu importent les circonstances de ce match particulier. Mon absence a été trop longue à mon goût. En ce qui concerne le match, on ne l’a pas bien débuté mais on a su apporter quelques ajustements pour finir par s’imposer grâce à notre réalisme. C’est de bon augure pour la suite du programme. »