Simon Mignolet après la victoire des Diables rouges contre la Suisse: «Michy Batshuayi vit pour ses buts»

Au terme de la rencontre remportée par les Diables rouges contre la Suisse (2-1), Simon Mignolet, titularisé dans les cages belges, a donné ses impressions : «Même si certains ne seront pas d’accord, on peut être fiers de ce résultat. Le match a mal commencé pour nous mais cela s’explique par le fait qu’il y avait beaucoup de joueurs inexpérimentés dans l’équipe. Ensuite, il ne faudrait pas oublier que la Suisse n’est pas une petite équipe. Heureusement, on a su se reprendre après le repos en modifiant notre organisation, en pressant nos adversaires de manière plus intense. Et Batshuayi a fait le reste! En équipe nationale, on se connaît tous depuis longtemps même si certaines nouvelles têtes apparaissent régulièrement. Quand quelqu’un tourne moins moins bien, on essaie de l’aider au maximum comme on le fait avec lui en ce moment. Michy vit pour ses buts. Le fait qu’il en ait inscrit deux sur ses deux seules occasions de la soirée en dit long sur son réalisme et son envie. J’espère qu’il pourra s’imposer dans son club. Pour lui, comme pour les Diables.»