Ryanair: la CNE demande l'interdiction de licencier pendant le chômage temporaire

Le syndicat chrétien CNE, et son pendant flamand ACV Puls, en appellent au ministre fédéral de l'Économie et du Travail, dans le dossier Ryanair, et demandent l'interdiction de licencier pendant le chômage temporaire.

Par Belga