Les petits agriculteurs, grands oubliés du financement climatique, selon un rapport

Alors qu'ils produisent la moitié des calories alimentaires consommées dans le monde, voire jusqu'à 80% dans certains pays en développement, et qu'ils font vivre entre 2 et 2,5 milliards de personnes sur la planète, les petits producteurs reçoivent seulement 1,7% de la part des finances publiques dépensées en faveur du climat, indique le rapport.

Le financement à l'appui des mesures de lutte contre les changements climatiques a certes dépassé, pour la première fois, les 500 milliards de dollars en 2017 et 2018, mais seuls 10 milliards chaque année sont arrivés aux petits exploitants agricoles.

"Il est inacceptable que les personnes qui produisent la majeure partie des aliments consommés dans le monde et qui sont les plus exposées face à des conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles, soient aussi celles qui bénéficient du plus faible appui", a déclaré Gilbert F. Houngbo, Président du Fida, cité dans un communiqué.