Un quotidien suisse allume son équipe après la défaite face à «l’équipe B» des Diables (vidéo)

La victoire de mercredi soir (2-1) a fait du bien aux Diables rouges mais semble faire beaucoup de mal aux Suisses. Au lendemain de ce résultat, la presse nationale ne semble pas accepter cette défaite face à une « équipe B » belge.

« Même contre une équipe B belge, ce n’est pas possible de gagner », écrit le quotidien Blick qui ajoute que « cela doit changer contre l’Espagne et l’Ukraine. Sinon, cela signifie : la dégradation ! ». La Suisse reste sur six défaites de suite et se trouve actuellement à la dernière place de son groupe en Nations League.