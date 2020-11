Lamkel Zé estime qu’Ivan Leko lui a «manqué de respect»: «Il n’a jamais essayé de me connaître»

Depuis la prise en charge de l’Antwerp par Ivan Leko, les relations avec Lamkel Zé se sont tendues et cela ne semble pas s’apaiser, au contraire. Dans une interview accordée à la Dernière Heure, le Camerounais a expliqué que son coach ne le « respectait pas ».

« Ivan Leko n’a aucun respect pour moi, lance-t-il. « Qui pense-t-il être ? Avant même de signer avec l’Antwerp, il s’était déjà fait une image de moi et il n’avait même jamais essayé de me connaître. Ce n’est pas Leko qui m’a envoyé dans le noyau B. C’était mon choix pour obtenir plus de minutes de jeu ».

« Il ne devrait pas attendre que je fasse le premier pas, car cela n’arrivera pas. J’ai aussi ma fierté ».

Lamkel Zé est formel : il veut trouver une porte de sortie au prochain mercato. « Je prie pour que les prochains mois passent rapidement et j’espère trouver un autre défi cet hiver. Même un prêt de six mois me convient. »