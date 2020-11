L’hippodrome de Boitsfort respire, la révision du projet approuvée

Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sur proposition de Rudi Vervoort, son président, et d’Alain Maron, le ministre bruxellois de l’Environnement, a approuvé la révision du projet pour le site de l’ancien hippodrome de Boitsfort dont la nouvelle vie, tant de fois annoncée et autant de fois postposée, va enfin pouvoir se dessiner. Pour ce faire, la répartition des rôles a été revue.

En clair, Bruxelles Environnement est chargé du développement, de la gestion et de l’exploitation de la plaine de jeux régionale, de la Maison de la forêt, de la piste aménagée en parc linéaire, de la lisière forestière, de la prairie de détente et des actions pédagogiques de sensibilisation à la nature et la forêt.