La statistique impressionnante de Michy Batshuayi: l’attaquant a inscrit 13 buts en 13 titularisations avec les Diables rouges

Michy Batshuayi demeure un joueur à part. Inclassable. Inimitable. Si sa carrière en club peine encore à s’envoler, l’ancien joueur du Standard brille quand il s’agit de revêtir la vareuse des Diables rouges. Tueur dans la surface, l’actuel attaquant des Diables s’est installé, au gré des années, dans le rôle de parfait N.2 derrière Romelu Lukaku. Pourtant, ce statut, le principal intéressé n’en veut pas forcément. Lui voudrait jouer un maximum de rencontres afin d’enquiller les réalisations. Mais, dans l’ombre de « Big Rom », il n’a jamais déçu quand Roberto Martinez fait appel à ses services. La preuve avec ses performances lors des derniers rassemblements internationaux.

Si Batshuayi n’a joué « que » 32 rencontres depuis ses débuts avec la sélection nationale en 2015, il affiche tout de même 21 réalisations à son compteur. Soit un but toutes les 69 minutes de jeu (Romelu Lukaku tourne, lui, à un but toutes les 96 minutes). Épatant, ahurissant. Mais, surtout, le joueur de 27 ans – déjà – se montre très lucide quand il est aligné dans le onze de base. En treize titularisations, c’est treize buts et un assist. Des chiffres qui démontrent, une fois de plus, son extrême efficacité devant le but, qu’on le veuille ou non.

Ses détracteurs cibleront sans doute le point que ses réalisations interviennent dans des matches amicaux (Suisse, Côte d’Ivoire, République Tchèque) ou contre des adversaires de moindre niveau (Islande, Kazakhstan, Saint-Marin, Chypre, Bosnie-Herzégovine), c’est une réalité. Mais encore faut-il les inscrire… Ce qui n’est pas donné à tout le monde !