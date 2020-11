Formule 1: en Turquie, Lewis Hamilton peut valider son 7e titre de champion du monde

Après 2008 avec McLaren et 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019 avec Mercedes, Hamilton décrochera un septième titre dimanche :

Les points sont distribués aux dix premiers pilotes de la course, selon le format 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. L’auteur du tour le plus rapide prend un point de plus, à condition de terminer dans le top-10.

– s’il gagne la course

– s’il termine deuxième et que Bottas ne gagne pas avec le tour le plus rapide

– s’il termine troisième ou quatrième et que Bottas ne fait pas mieux que deuxième

– s’il termine cinquième et que Bottas ne fait pas mieux que troisième

– s’il termine sixième et Bottas ne fait pas mieux que troisième sans le tour le plus rapide

– s’il termine septième et que Bottas ne fait pas mieux que quatrième

– s’il termine huitième et que Bottas ne fait pas mieux que cinquième

– s’il termine neuvième et Bottas ne fait pas mieux que sixième.

– s’il termine dixième et Bottas ne fait pas mieux que sixième sans le tour le plus rapide

– Si Bottas ne fait pas mieux qu’une septième place.

Indépendamment du résultat d’Istanbul, il suffit à Hamilton d’inscrire un total de 19 points sur les quatre dernières manches.

Hamilton a déjà battu les records des victoires (93 contre 91), des podiums (162 contre 155) et des pole positions (97 contre 68) de Michael Schumacher. Il peut à présent égaler le record de couronnes mondiales de la légende allemande. ’Schumi’ a été sacré en 1994 et 1995 avec Benetton et en 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 avec Ferrari.