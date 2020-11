Coronavirus - GB: les banques alimentaires ont distribué un nombre record de colis pendant la pandémie

Plus d'1,2 million de colis alimentaires d'urgence ont été distribués aux personnes ayant des difficultés pour acheter les produits de première nécessité par les banques alimentaires du réseau Trussell Trust entre le 1er avril et le 30 septembre 2020, soit le semestre le plus chargé de tous les temps, a annoncé l'association dans un communiqué.

Pendant les six premiers mois de la pandémie au Royaume-Uni, 2.600 colis alimentaires d'urgence, en moyenne, ont été distribués chaque jour à des enfants par le Trussell Trust.