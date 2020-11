Vendée Globe: favori, Jérémie Beyou a fait une croix sur ses chances de victoire

Le Français Jérémie Beyou (Charal), grand favori du Vendée Globe, a fait une croix sur ses chances de victoire après avoir dû faire demi-tour en raison d’une succession d’avaries.

« Honnêtement, je me réveille de quatre ans de préparation pour essayer de gagner le Vendée et ça c’est fini », a expliqué le skipper, 44 ans, jeudi lors d’une vacation avec le PC de la course autour du monde en solitaire.