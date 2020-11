Développement durable: plus de 400 banques publiques s'engagent

Dans une déclaration signée lors du sommet "Finance en Commun" en marge du Forum de la paix à Paris, les banques publiques s'engagent à "réorienter leurs stratégies, investissements et activités pour contribuer à la mise en place des objectifs de développement durable et climatiques" pris par la communauté internationale en 2015.

Les banques publiques de développement investissent chaque année 2.300 milliards de dollars, soit 10% de l'investissement mondial total. Dans le texte signé à Paris, très général et sans engagement chiffré, les signataires s'engagent à "construire mieux" et à promouvoir des projets réduisant les inégalités, protégeant le climat, et favorisant "un développement durable et inclusif".