Coronavirus: à quoi faut-il s’attendre lors du Comité de concertation de ce vendredi?

Période très importante

« Il faut se rendre compte que, pour les hôpitaux, on a reporté des soins importants, on a créé de la capacité additionnelle. Et donc, il est trop tôt pour se prononcer et je ne veux pas faire de fausses promesses. Mais on se rend compte que c’est une période très importante : Noël, Saint-Nicolas… On le sait et on prendra ça en compte », a ajouté la Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique.

Aucun changement capital n’est, a priori, attendu ce vendredi donc.