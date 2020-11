Coronavirus: «Le report du baromètre est une décision unilatérale», regrette Jeholet

Lire aussi Il aurait fallu durcir les mesures dès le 15 septembre au lieu de les assouplir

Le report du baromètre corona, qui doit servir de guide pour permettre à la population de connaître quasi en temps réel l’état de l’épidémie et à quelles mesures elle doit s’attendre, « n’a pas été concerté avec les entités fédérées », a fait observer M. Jeholet (MR). « On a discuté du baromètre pendant des mois, puis on apprend qu’il ne fait plus partie de la stratégie… »

Pour le député Laurent Devin (PS) qui l’interrogeait, « on a l’impression qu’on repousse le baromètre parce que les conditions sont dépassées. Mais il faut offrir des perspectives pour tenir dans la longueur. »