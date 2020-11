Espagne, Grèce, Brésil, France, Suisse: les cinq matches-clés de Roberto Martinez à la tête des Diables rouges (vidéos)

Belgique-Espagne 0-2 (01/09/2016) Pour sa première rencontre à la tête des Diables, Roberto Martinez opte pour la continuité, avec un système classique (4-5-1), Origi en pointe à la place de Lukaku, Batshuayi et Benteke, tous trois sur le banc. À l’époque, le coach national voyant encore l’ex-Lillois comme un avant-centre. L’idée était de prendre en contre une équipe espagnole bien plus rodée tactiquement, et d’observer surtout ce que sa nouvelle équipe pouvait lui proposer dans ce schéma. Ces nonante minutes et cette défaite lui ont rapidement fait comprendre que la Belgique ne pouvait pas grandir dans cette philosophie, ce qui l’a poussé à modifier son système de jeu dès la rencontre suivante, à Chypre.

Grèce – Belgique 1-2 (03/09/2017) Malgré le contexte du match, l’enjeu de la qualification pour le Mondial sur le terrain de son dauphin dans le groupe H, Roberto Martinez maintient son schéma de jeu. Contre vents et marées, la Grèce touchant notamment le poteau et égalisant à vingt minutes du terme, le Catalan reste serein bien qu’il soit privé de Witsel, Kompany et Hazard. Cette victoire au forceps, célébrée comme il se doit par les joueurs, a renforcé le groupe et convaincu un peu plus les sceptiques autour du sélectionneur national.