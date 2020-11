Sondage: composez votre onze de base pour la rencontre des Diables rouges contre l’Angleterre

Roberto Martinez a eu l’occasion de travailler avec des nouveaux visages et de présenter une équipe expérimentale contre la Suisse. Pour les deux prochaines joutes, l’Espagnol devrait revenir à une équipe plus traditionnelle, tout en tenant compte des indisponibilités. Martinez peut s’appuyer sur un noyau de 26 joueurs. La Belgique est en tête du groupe 2 avec 9 points, deux de plus que l’Angleterre et le Danemark. L’Islande est bloquée à 0. Ce qui signifie que les Diables Rouges pourraient déjà valider leur ticket pour le ’Final Four’ de la deuxième édition de la Ligue des Nations dès dimanche. Pour cela, il faut que les Belges battent les Anglais et que les Danois ne s’imposent pas face aux Islandais. Pour ce match face aux Three Lions, nous vous proposons de composer votre propre onze de base. À vous de jouer…

