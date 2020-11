Formule 1: Hamilton écarte les rumeurs de retraite et révèle sa fierté face à un possible 7e sacre

Les propos énigmatiques du Britannique lors de la dernière course avaient stupéfié la presse spécialisée de la F1, mais il a été plus direct jeudi, en disant que les questions qui l’intéressent en dehors du sport et qu’il veut inclure dans l’accord ont retardé l’annonce d’un nouveau contrat.

« Ils rendent leurs voitures vertes, et les électrifient davantage, et je veux pouvoir les aider sur cette voie. Il y a donc beaucoup à discuter et beaucoup à faire. »

Hamilton a également précisé qu’il aimait toujours la F1. « Rien n’est gravé dans la pierre. Je pense qu’il suffit d’en parler et pour l’instant, je n’ai pas l’impression que j’en ai fini. Je pense qu’il y a toujours des domaines à améliorer », a déclaré le sextuple champion du monde. « J’aime la course, j’aime le défi et je ne pense pas que cela va de changer bientôt. »