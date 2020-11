Coronavirus: le gouvernement annonce un «accord historique» pour revaloriser les soins de santé

Un accord social a été signé jeudi pour revaloriser le secteur fédéral des soins de santé, ont annoncé les ministres de l’Emploi et des Affaires sociales, Pierre-Yves Dermagne, et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke. Il concrétise le pré-accord conclu en juillet dans un contexte de tension sociale exacerbée par la crise sanitaire.

L’accord repose sur un budget de quelque 600 millions d’euros, dont 500 millions seront dédiés à la revalorisation salariale. Il s’agit de rendre le travail dans ce secteur, souvent intense et dans des conditions horaires instables, plus attractif.

Les 100 millions d’euros restants serviront à rendre les conditions de travail du personnel soignant plus acceptables, plus stables et de meilleure qualité.