France: le confinement inchangé «au moins pour les 15 prochains jours»

« Il serait en effet irresponsable de lever ou d’alléger le dispositif dès maintenant. C’est pourquoi les règles de confinement resteront inchangées pour 15 jours. »

Allégement le 1er décembre ?

Depuis 15 jours, les déplacements non essentiels sont interdits en France et le télétravail est obligatoire partout où il est possible. Les commerces non essentiels entre autres ont également dû fermer leurs portes.