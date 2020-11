Buteur, le Carolo Kaveh Rezaei aide l’Iran à venir à bout de la Bosnie

Ce jeudi, l’attaquant du Sporting de Charleroi, Kaveh Rezaei, a aidé l’Iran à l’emporter face à la Bosnie-Herzégovine lors d’un match amical international à Sarajevo (0-2). Rezaei a inscrit le premier but de la rencontre dès la première minute de la seconde période. C’est le remplaçant Ghaedi qui a inscrit le deuxième but dans le temps additionnel.

Outre Rezaei, l’Iran alignait également Milad Mohammadi (Gand), Ali Gholizadeh (Charleroi) et Morteza Pouraliganji (ex-Eupen). Saeid Ezatolahi (ex-Eupen) et Omid Noorafkan (ex-Charleroi) sont, eux, entrés au jeu.

Dans l’équipe de Bosnie, Gjoko Cimirot (Standard), Simen Prevljak (Eupen) et le belgo-bosnien Deni Milosevic (ex-Standard et Waasland-Beveren) sont entrés au jeu alors qu’Irfan Hadzic (ex-Antwerp et Zulte Waregem) et Bojan Nastic (ex-Genk et Ostende) étaient titulaires.

La Bosnie-Herzégovine se déplacera dimanche aux Pays-Bas avant d’accueillir l’Italie mercredi dans le cadre du groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des Nations. Les Bosniens n’ont remporté que deux points sur leurs quatre premiers matches.