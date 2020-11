Fêter Noël avec 3-4 personnes? Une médecin réfute sèchement l’idée de Georges-Louis Bouchez

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez était l’invité des matinales de LN24 et de Bel RTL ce jeudi matin. Des interventions qui ne sont pas passées inaperçues, au contraire.

Lors des interviews, le libéral a indiqué la nécessité de « donner une perspective aux Belges », notamment quant aux fêtes de fin d’année. Selon Georges-Louis Bouchez, « on ne va quand même pas fêter Noël par Skype. Il faut être prudent et prendre des décisions sur base des chiffres. On peut par contre imaginer fêter Noël à 3 ou à 4 personnes. Mais, on ne célébrera pas le réveillon avec une seule personne. »

Impossible rétorque une médecin

Des propos qui font beaucoup réagir. Ce jeudi soir, Sabeth De Waele, cheffe de service des Soins intensifs de l’UZ Brussel, a sèchement réfuté l’idée du président du MR. Pour elle, cela provoquerait « une vague de Noël en soins intensifs que nous ne pourrons pas gérer. »