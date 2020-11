Nouveau forfait anglais avant d’affronter les Diables rouges: Marcus Rashford, blessé, manquera les matches de Nations League

La saison des plats hivernaux qui nous réconfortent est lancée. Mais entre les calories ingérées, le mode de vie de plus en plus sédentaire et l’envie irrépressible de manger à toute heure de la journée en télé-travail, il faut bien le reconnaître : notre balance ne sait plus où donner de la tête. Voici comment braver les kilos en trop tout en se régalant.