Investir ? C’est moins sorcier qu’il n’y paraît !

Vous n’avez pas besoin de boule de cristal, ni de super pouvoirs et… encore moins de millions d’euros. L’investissement est accessible à tous les portefeuilles. Mieux, c’est un outil incontournable pour conserver votre pouvoir d’achat à long terme.

Plus de 290 milliards d’euros dorment sur les comptes d’épargne des Belges. Une sacrée somme ! Pourtant, vous le savez, le livret ne rapporte plus beaucoup, à cause de taux d’intérêt historiquement bas. Pire, votre pouvoir d’achat diminue sous l’effet de l’inflation… Raison de plus pour trouver une alternative. Pourquoi ne pas franchir un cap dans la gestion de votre argent et commencer à… investir. Le mot vous fait frémir ? Rassurez-vous : ce n’est pas compliqué et encore moins réservé aux grosses fortunes. Une stratégie adaptée peut vous garantir un rendement potentiellement élevé. Le tout est de choisir l’approche qui vous correspond : votre rythme, votre montant et vos attentes. Un pas devant l’autre Investir, c’est un peu comme à la piscine… Vous avez envie de plonger, mais vous hésitez. Vous prenez la température du bout de l’orteil. Un coup de vent, vous frémissez. Suffisamment chaude ? À force de douter, vous finissez par renoncer. Avec vos économies, c’est pareil : vous risquez de vous en mordre les doigts. Le bon moment ? C’est maintenant. En effet, des solutions accessibles existent pour vous permettre de faire vos premières longueurs en toute sérénité. L’idée ? Commencez de façon progressive et périodique en plaçant vos sous dans des fonds de placement, un panier composé de plusieurs actions et/ou obligations.

Diversification : le maitre-mot de l’investisseur. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ? C’est le meilleur moyen d’obtenir un rendement potentiellement intéressant à long terme (au minimum 5 à 7 ans). Grâce aux fonds de placement, vous répartissez vos économies simultanément sur plusieurs produits, des secteurs différents, des horizons de temps distincts ou encore d’autres zones géographiques. C’est la base d’une gestion optimale et votre banquier ne manquera pas de vous l’expliquer… toujours en fonction de votre profil d’investissement et donc de votre stratégie. Votre profil – construit entre autres sur base d’un questionnaire – reflète à la fois vos connaissances et votre expérience en la matière, mais aussi vos objectifs, votre situation financière, votre horizon de placement ou encore votre attitude face au risque. Vos choix vous ressemblent ! Grâce à votre profil d’investissement – allant de conservative à dynamic, en passant par moderated et balanced -, votre conseiller aura tout en main pour guider vos pas. D’abord pour déterminer dans quels fonds mettre vos billes. Plus le choix est vaste, mieux c’est. Voilà pourquoi vous avez intérêt à opter pour une banque aux horizons larges, ouverte à d’autres fonds que les siens (dans le jargon, on appelle cela « l’architecture ouverte guidée »). C’est le cas d’ING, qui propose à ses clients de souscrire à des fonds, triés sur le volet, développés par d’autres institutions financières, des partenaires dotés d’une expertise et d’une notoriété à l’échelle mondiale. ING est par ailleurs également en mesure d’offrir à ses investisseurs des fonds qui auront un impact positif pour votre avenir et celui des générations futures. Une dimension plus importante que jamais… Et pour cause, votre argent doit être investi là où cela a du sens pour vous. [1] Source : Banque Nationale de Belgique, Octobre 2020