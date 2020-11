Comment préparer son avenir quand on a 25 ans ?

Ce n’est pas un sprint, plutôt un marathon

Comment fonctionne l’épargne-pension ? Le principe est simple : vous épargnez un montant régulier chaque mois et constituez donc un capital. Imaginons la situation hypothétique suivante : vous mettez 1.000 euros de côté la première année à 3 % de rendement fixe annuel. L’année suivante, vous êtes à 1 061 euros. Après 5 ans, votre capital est de 1.159 euros et ainsi de suite. Un effet boule de neige qui est possible quel que soit le montant investi. Forcément, plus tôt vous commencez à constituer votre capital, plus votre rendement potentiel sera important. Autrement dit, ne tardez pas trop avant de vous lancer.

En bonus ? Moins d’impôts

Pas encore 100 % convaincu par la nécessité de préparer votre avenir ? Un autre argument devrait finir de vous persuader : les versements liés à l’épargne-pension vous offrent également un possible avantage intéressant pour votre prochaine déclaration fiscale. Un exemple ?