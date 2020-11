Diables rouges: un entraînement pas comme les autres à suivre en direct ce vendredi avec Eden Hazard et plus de 1.000 enfants malades

Les Diables rouges poursuivent leur préparation avant d’affronter l’Angleterre dimanche dans le cadre de la Nations League. Les entraînements s’enchaînent, mais celui au programme de ce vendredi sera un peu particulier pour les supporters.

Malgré le huis clos, les fans pourront suivre en direct l’entraînement des Diables en ligne. Et pas de n’importe quelle manière puisqu’ils y assisteront comme au premier rang. Axel Witsel, Michy Batshuayi et Youri Tielemans porteront en effet une caméra sur la poitrine, de quoi donner des images uniques.

Cette initiative nommée #FrontRow est issue d’une collaboration avec les organisations Bednet et ClassContact, qui permettent aux jeunes malades de longue durée de suivre un enseignement à distance. Pour l’occasion, plus de 1.000 enfants malades pourront suivre cet entraînement avec à leurs côtés (à distance évidemment), Eden Hazard. « Je suis actuellement en quarantaine chez moi à cause du Covid-19 », explique le Diable dans un communiqué de l’Union belge. « Je ne peux donc pas être présent à l’entraînement. Mais je pourrai tout de même le suivre à distance, comme les enfants malades de Bednet et ClassContact. Ces organisations font en sorte que les jeunes malades de longue durée ne restent pas sur la touche, mais puissent suivre les cours et tout le reste. Notre équipe les soutient de tout cœur, surtout durant cette période difficile. »

Pour vivre cette expérience particulière, il faudra se connecter sur le site internet The Front Row à partir de 17h30.