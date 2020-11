Zone euro: la croissance atteint 12,6% au 3e trimestre

Au cours du troisième trimestre 2020, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 12,6% dans la zone euro et de 11,6% dans l'Union européenne (UE) par rapport au trimestre précédent, selon une deuxième estimation publiée vendredi par l'office statistique de l'UE Eurostat. Il s'agit de loin des hausses les plus importantes depuis le début des séries temporelles en 1995, et d'un rebond par rapport au deuxième trimestre 2020.

Par Belga