GP de Turquie: Max Verstappen le plus rapide d’une 1re séance d’essais libres glissante, Ferrari bien placé

Sur une piste récemment resurfacée, humide, froide et donc particulièrement glissante, ce qui a occasionné de nombreux écarts de trajectoire et des tête-à-queue, Verstappen a signé un chrono peu véloce de 1 min 35 sec 077/1000 en toute fin de séance.

Il devance son équipier thaïlandais Alex Albon de 241/1000 et la Ferrari du Monégasque Charles Leclerc de 430/1000.

Les Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas et du Britannique Lewis Hamilton ne sont que 9e et 15e, à 2 sec 552/1000 et 5 sec 148/1000 respectivement, mais ce dernier s’est contenté de 12 petits tours.