A la découverte d’une villa à rafraîchir à Overijse (photos)

Située à Overijse, cette villa des années 1970 a besoin d’une bonne modernisation, mais elle ne manque pas de potentiel ! Son intérieur rassemble en effet quatre à cinq chambres, deux salles d’eau, plusieurs rangements et un grand garage. La villa est par ailleurs agrémentée d’un jardin de 8 ares bien orienté et a pour environnement un quartier résidentiel. Elle dispose aussi et surtout d’une situation idéale à deux pas de Bruxelles, des axes routiers et de très nombreuses facilités. Situation Cette villa se situe à Overijse, au cœur du quartier Marnix, particulièrement prisé. Son environnement est essentiellement résidentiel, mais de nombreuses facilités sont implantées à proximité directe. On trouve en effet à moins de dix minutes à pied une école ainsi que la nationale 4 qui rassemble plusieurs supermarchés, restaurants, arrêts de bus et services ou commerces en tous genres. Cet axe permet aussi d’accéder rapidement au ring de Bruxelles. Le centre d’Overijse est quant à lui accessible en cinq minutes en voiture, tout comme la forêt de Soignes. Le parking est aisé grâce au grand garage de la villa ainsi qu’aux emplacements privés situés devant celui-ci.

Etat général La villa a été construite au début des années 1970. Depuis lors elle a été entretenue mais n’a pas subi de grosses transformations ou rénovations. Elle aura donc besoin d’une bonne modernisation générale même si elle reste à peu près habitable en l’état. La cuisine et les salles d’eau sont par exemple fonctionnelles mais anciennes, et il faudra prévoir un rafraîchissement global de la décoration intérieure (revêtements de sol, peintures…). Au niveau technique, on retrouve entre autres des châssis double vitrage et une chaudière au mazout d’époque. L’installation électrique sera à remettre aux normes.