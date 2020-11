Coronavirus - TUI fly prolonge la suspension de ses vols depuis les aéroports régionaux

Cette première période de six semaines entre les vacances d'automne et de Noël avait été choisie car elle est généralement la plus calme de l'année.

La compagnie aérienne voulait reprendre les vols au départ des trois aéroports à partir des vacances de Noël, mais la crise ayant entraîné un recul significatif de la demande pour les voyages, TUI fly a "choisi d'optimaliser ses opérations et de concentrer ses vols dans les aéroports de Charleroi et de Zaventem".

Les clients ayant réservé un vol ou un forfait de vacances au départ des aéroports de Liège, d'Ostende ou d'Anvers pour la période concernée seront contactés et seront redirigés vers l'aéroport de Bruxelles national, a fait savoir l'entreprise.