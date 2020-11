Coronavirus: un test salivaire par semaine pour le personnel des maisons de repos de Wallonie

Récemment, l’IWEPS (l’Institut wallon de l’évaluation de la prospective et de la statistique) a dévoilé ses perspectives de population jusqu’en 2034. En province de Luxembourg, la barre des 300.000 habitants devrait être franchie (+6%). Bertogne et Léglise doivent se préparer à voir leur population grimper d’environ 30% ! A l’inverse, les communes de Virton et Daverdisse devraient perdre près de 10% de leur population...