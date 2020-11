Gala du Flandrien: Wout van Aert principal candidat à sa succession, Remco Evenepoel parmi les nommés

Wout van Aert est le principal candidat à sa succession au palmarès du trophée du Flandrien, récompensant le meilleur coureur cycliste belge de la saison. Organisateur du scrutin, le journal Het Nieuwsblad a dévoilé vendredi la liste des cinq nommés, qui se compose, outre de van Aert, de Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Jasper Philipsen et Tim Wellens.

Wout van Aert a remporté en 2020 Milan-Sanremo, les Strade Bianche, deux étapes du Tour de France, une étape du Critérium du Dauphiné et le titre national du contre-la-montre. Il a aussi décroché deux médailles d’argent aux Mondiaux d’Imola, dans le chrono et la course sur route, et terminé deuxième du Tour des Flandres. Cette moisson de résultats lui a déjà valu de remporter le Trophée National du Mérite Sportif jeudi.