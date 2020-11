Coronavirus: en cette période de l’année, la contamination par aérosols est plus importante

La situation était également différente pendant l’été, période lors de laquelle davantage d’activités ont été permises mais elles se passaient à l’extérieur, rappelle le porte-parole. « Les micro-aérosols n’ont donc pas joué de rôle significatif. »

À présent, il faut donc « reprendre en considération » leur rôle additionnel à la transmission classique du virus, la population étant davantage à l’intérieur. « On sait que certaines circonstances jouent », comme par exemple de nombreuses personnes présentes « dans un local au volume réduit et peu ventilé ». Le risque est encore plus important « si on y émet des cris, si l’on chante ou parle fort », puisque cela émet de grosses particules qui se divisent en plus petites particules, et ce encore plus sans masque.