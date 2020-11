Wall Street ouvre en hausse après une semaine en dents de scie

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, progressait de 0,79% à 11.801,62 points et l'indice élargi S&P 500 de 0,77% à 3.564,29 points.

Inquiète de la recrudescence de la pandémie aux Etats-Unis et dans le monde, la Bourse de New York avait terminé en baisse jeudi: le Dow Jones avait perdu 1,08% et le Nasdaq avait lâché 0,65%.

Pour Patrick O'Hare de Briefing, la hausse des indices vendredi matin "est liée à l'idée que le marché est optimiste sur l'arrivée d'un vaccin contre le Covid-19 qui pourrait transformer le paysage économique en 2021."