«Xavier Dupont de Ligonnès est toujours vivant», témoigne sa famille lors d’un reportage

Pour rappel, ce Nantais est suspecté d’avoir tué et enterré sous la terrasse de sa maison toute sa famille. Avant de prendre la fuite. Plus de 10 ans après les faits, l’homme est toujours introuvable. Suicide ? Fuite organisée ? Les scénarios vont bon train.

Xavier Dupont de Ligonnès. Un nom et un homme au cœur d’une des affaires criminelles les plus intrigantes du 21e siècle.

Dans un exceptionnel récit de près de 70 pages, le magazine français Society avait, cet été, révélé plusieurs éléments de l’enquête. Un chapitre était notamment consacré à une secte fondée par la mère de XDDL avec une question : cette organisation aurait-elle pu aider le fugitif dans sa fuite ?

Sur les traces de la secte religieuse

Dans son reportage, Quotidien part à la découverte du Château de la Brière, dans les Côtes d'Armor. Lieu qui a accueilli le groupe de prière fondé par la mère de Xavier Dupont de Ligonnès. Le journaliste est reçu par la tante de Bertram de Verdun (beau-frère de XDDL) et membre du groupe de prières. « On priait et on continue de prier. Ce n’est vraiment pas une secte », précise-t-elle au journaliste, tout en niant toute aide apportée à XDDL. Pour elle, le fugitif le plus célèbre de France ne s’est pas suicidé. « Moi, je pense qu’il serait vivant » conclut-elle.