Coronavirus: la Belgique «en bonne voie» pour organiser une vaccination «massive»

Notre pays se trouve « sur la bonne voie » dans l’organisation d’une vaccination massive, estime l’administrateur général de l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS), Xavier De Cuyper, entendu vendredi par la commission spéciale Covid-19 à la Chambre.

« Nous travaillerons sans doute avec plusieurs vaccins. Certains seront peut-être plus intéressants pour les personnes âgées, d’autres pour certaines pathologies. C’est un puzzle », a-t-il expliqué. « Au plus tôt nous nous organisons avec les entités fédérées, plus facile ce sera pour tout le monde. »