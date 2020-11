Nethys - Nethys confirme les quatre offres sur la table pour la reprise d'Intégrale

Après un plan de relance précédemment rejeté par la Banque nationale, Integrale avait jusqu'au 27 octobre pour réagir à ce refus de l'autorité de surveillance. Ce que l'assureur a fait fin octobre en soumettant à la BNB et aux actionnaires la proposition d'un candidat repreneur.

"La priorité de Nethys est que ce travail continue à se faire dans le cadre d'une procédure ouverte et transparente, sous l'égide de BNP qui agit en tant que banque d'affaires et qui garantit un traitement équitable entre les différents candidats. Nethys entend aussi poursuivre ce processus en lien étroit avec le Commissaire spécial qui a été désigné par la Banque Nationale de Belgique, avec le management et avec le conseil d'administration d'Integrale", a précisé Nethys, assurant vouloir accorder une attention particulière aux droits des assurés et à la protection de l'emploi.