Les Pays-Bas introduisent une taxation aérienne de 7,45 euros par ticket

L'an dernier, neuf Etats membres ont appelé la Commission européenne à ouvrir le débat sur taxation du secteur aérien, dont les Pays-Bas, fer de lance du questionnement depuis plusieurs mois.

A côté de ses avantages sociétaux et économiques, l'aviation "génère environ 2,5% des émissions mondiales de CO2 et des conséquences négatives telles que le bruit et la pollution atmosphérique", avaient-ils souligné dans une déclaration commune (France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Suède, Danemark, Italie et Bulgarie).