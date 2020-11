Trop de cas de covid-19, le match Marseille-Nice va être reporté

Trois ans, jour pour jour, ce samedi, qu’il n’a plus revêtu le tricot des Diables rouges. C’était le 14 novembre 2017, à l’occasion d’un match amical contre le Japon (1-0), à Bruges. Christian Kabasele (29 ans) n’est pourtant pas un homme résigné. Le défenseur liégeois, soucieux du passé, attentif à l’instant présent, ne s’interdit aucun futur. Face à la concurrence en équipe nationale et le défi de retrouver au plus vite la Premier League avec Watford, il demeure placide, conscient que rien n’est acquis, que tout se mérite. Interview d’un footballeur façonné par l’humilité et le travail.