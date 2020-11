Coronavirus: le nombre de décès en Belgique a passé la barre des 14.000 (infographie)

Actuellement, 6.762 personnes sont hospitalisées, une baisse de 4 %, dont 1.457 personnes sont en soins intensifs. Après deux jours de recul consécutif, le nombre de personnes en soins intensifs est reparti très légèrement à la hausse : 1.457 contre 1.452 dans le bilan publié vendredi. Le pic semble avoir été enregistré le 9 novembre avec 1.474 patients.

On s’éloigne de plus en plus également du record de personnes hospitalisées durant cette 2e vague, qui est pour le moment de 7.489 personnes le 3 novembre, et du nombre d’admissions quotidiennes le plus élevé, qui était de 879 à cette même date.