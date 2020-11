Assassinat à Téhéran du numéro 2 d’Al-Qaïda: «une information fabriquée», selon l’Iran

L’assassinat à Téhéran du numéro 2 d’Al-Qaïda rapporté par le quotidien américain New York Times est une «information fabriquée», a déclaré samedi le ministère iranien des Affaires étrangères, niant la présence de membres de cette organisation terroriste islamiste sur le sol iranien.

Les ennemis de l’Iran, les États-Unis et Israël, «essaient de rejeter la responsabilité des actes criminels d’Al-Qaïda et d’autres groupes terroristes dans la région et lient l’Iran à ces groupes par des mensonges et des fuites d’informations fabriquées de toutes pièces aux médias», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, dans un communiqué.