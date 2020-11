Coronavirus: le Conseil d’État déboute le secteur immobilier sur l’interdiction des visites

Cela fait quatre ans que je couvre cette présidence. Au fil des jours, la plupart de mes collègues ont laissé tomber les bras face aux propos du Président, ils se sentaient dépassés, désabusés. Moi j’ai voulu tenir bon, continuant chaque jour à vérifier chaque parole, à dénoncer chaque mensonge et incohérence. Surtout ne pas lâcher. » Alors que la victoire de Joe Biden est soudain annoncée, le correspondant de CNN à la Maison Blanche fend l’armure devant ce lieu du pouvoir en train de vaciller. On sent son soulagement et son émotion suite à cette libération – « enfin ! ». On perçoit la souffrance aussi de cette entrée en résistance il y a quatre ans, d’un journaliste en première ligne face à ce président qui les détestait tant, lui, son média et ses confrères.

Garder la foi

Résister. Cela tenait de l’évidence lorsqu’on évoquait le passé. Mais nous mesurons aujourd’hui à quel point il est difficile d’en faire son mode de conduite quand tout semble désespéré autour de soi...