Des Arméniens de la région de Karabakh brûlent leurs maisons avant l’arrivée des soldats azerbaïdjanais (photos)

Ce lourd bilan représente près du double des pertes précédemment annoncées par Erevan dans ce conflit, en plus de 50 civils arméniens tués depuis la reprise des hostilités avec Bakou début septembre pour le contrôle de cette enclave montagneuse du Caucase.

L’Arménie a reconnu samedi avoir perdu plus de 2.300 soldats dans le conflit au Nagorny Karabakh, théâtre de six semaines d’affrontements avec l’Azerbaïdjan qui y reprend le contrôle de larges territoires à la faveur d’un accord de paix décrié.

« C’est le dernier jour, demain les soldats azerbaïdjanais seront là », a déclaré un soldat avant de mettre le feu à sa maison.

« On attendait pour être fixé. Mais quand ils ont commencé à démonter la station hydro-électrique, on a compris », indique un autre habitant du village. « Tout le monde va brûler sa maison aujourd’hui (…) On nous a donné jusqu’à minuit pour partir ».

Vendredi, les forces de maintien de la paix russes ont fait leur entrée à Stepanakert, la capitale du Nagorny Karabakh, et en contrôlaient les abords et la ligne de front toute proche. Au total, près de 2.000 soldats de Moscou doivent être mobilisés avec des engins blindés et des véhicules spéciaux.

En attendant le déploiement complet des forces russes, et la réouverture du corridor de Latchin, cordon ombilical reliant l’Arménie à l’enclave, la seule voie d’accès au Nagorny Karabakh est la route passant par le nord de l’enclave, par le district de Kalbajar, qui doit rétrocéder dimanche à l’Azerbaïdjan.