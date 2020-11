Roberto Martinez confirme l’absence d’Eden Hazard avec les Diables rouges: «Il est toujours positif»

Dimanche soir, la Belgique jouera l’un de ses deux derniers matches de Nations League et sera opposée à l’Angleterre. Actuellement en tête de leur groupe, les Diables rouges pourraient presque assurer leur qualification pour le Final Four en cas de victoire (et en espérant une défaite du Danemark). Samedi après-midi, Roberto Martinez et Kevin De Bruyne répondent aux dernières questions de la presse avant la rencontre.

« 50 matches, c’est un gros nombre en termes de matches internationaux surtout quand vous avez coaché dans des grands tournois comme la Coupe du monde. Je suis satisfait de tout ce qu’on a fait ensemble et je remercie tous les joueurs qui ont permis d’en arriver là. Je pense qu’en regardant tous les matches, on a appris à chaque fois quelque chose. Si je devais souligner un match, ce serait ce moment face au Japon où on perdait 2-0 dans un grand tournoi. On a été la première équipe à gagner en étant mené comme cela », confie le sélectionneur fédéral.