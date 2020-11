Jannik Sinner, le plus jeune joueur depuis 12 ans, à remporter un tournoi ATP

Jannik Sinner, à 19 ans et 2 mois, est le plus jeune joueur vainqueur d’un tournoi ATP depuis 2008 et la victoire du Japonais Kei Nishikori à Delray Beach lorsqu’il avait 18 ans. Le jeune italien s’est imposé en effet en finale du tournoi ATP 250 de Sofia, en Bulgarie, samedi, une épreuve sur surface dure dotée de 325.615 euros.

Jannik Sinner, 44e mondial, a battu le Canadien Vasek Pospisil (ATP 74), 30 ans, pour qui il s’agissait de sa 3e finale sur le circuit, en trois manches très disputées : 6-4, 3-6 et 7-6 (7/3) au bout de 2h14 minutes de jeu.

Jannik Sinner était le plus jeune joueur en finale ATP depuis le Canadien Félix Auger-Aliassime, qui avait atteint à 18 ans et 10 mois la finale du tournoi de Stuttgart en juin 2019.

Dans l’épreuve du double, Joran Vliegen et Sander Gillé avaient été sortis au premier tour.