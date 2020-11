Kevin De Bruyne avant le match face à l’Angleterre: «Nous devons montrer que nous sommes meilleurs»

A la veille de la rencontre entre les Diables Rouges et l’Angleterre, Kevin De Bruyne s’est exprimé face à la presse et a répondu aux questions des différentes journalistes.

« Ce n’est pas une revanche, on a perdu à Wembley. On doit mieux jouer cette fois et prendre les trois points. Nous devons montrer que nous sommes meilleurs et espérer qu’on s’en sorte. Ce n’est pas facile de jouer des équipes comme l’Islande et le Danemark, qui va essayer de tout faire pour se qualifier aussi. Le match face à l’Angleterre doit encore être joué donc on verra bien après cela », explique le Diable rouge.