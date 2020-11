Elise Mertens en finale pour son dernier tournoi de l’année: «J’ai réussi à gérer mentalement»

« C’était vraiment difficile car elle était vraiment très bonne au niveau de son service. Je crois que j’ai réussi à mieux gérer mes coups dans les deuxième et troisième sets parce qu’elle frappait très fort. J’ai essayé de donner le rythme pour ne pas qu’elle marque de points et ça a fonctionné aujourd’hui », a-t-elle confié à la presse après son match.

« Je suis très heureuse d’être en finale, surtout parce que c’est le dernier tournoi de l’année et que j’ai voulu donner ce petit push supplémentaire. Je suis heureuse de ma performance et du fait que j’ai pu retourner la situation. »

« Même avec le break de cinq mois, je joue avec la même passion. J’essaye de jouer le plus de matches possible et de gagner tout le temps mais ce n’est pas toujours possible. Vu les circonstances, j’ai réussi à me gérer mentalement aussi. »

« Chaque match se joue jusqu’au dernier point, et c’est avec cette mentalité que j’ai jouée aujourd’hui. C’est ce qui m’a permis de revenir dans le match et d’arracher la victoire. »