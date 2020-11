Ce Partenariat régional économique global (RCEP) vise à créer une gigantesque zone de libre-échange entre les 10 Etats de l'ASEAN, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il devient l'accord commercial le plus important du monde en termes de Produit intérieur brut, selon des analystes, et concerne plus de 2 milliards d'habitants.