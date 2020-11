L’automne est souvent la saison où notre organisme subit le plus : moins de lumière pour nous aider à faire le plein de vitamine D, journées raccourcies et baisse des températures qui nous poussent à hiberner : c’est bien simple, depuis quelques semaines, les réveils sont de plus en plus difficiles. Voici quelques habitudes à prendre pour être plus en forme au quotidien.